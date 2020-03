El cardenal Juan José Omella comenta sus aficiones en 'El Cascabel'

Tras la elección del cardenal Juan José Omella como presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Omella ha pasado por el plató de TRECE Televisión para atender a Antonio Jiménez en 'El Cascabel'. El cardenal Juan José Omella (73 años) recibió 55 votos de los 87 emitidos y es reconocido por su gran capacidad de diálogo y negociación, que incluso ha demostrado en el conflicto catalán, dentro del cual ha hecho numerosos llamamientos a la concordia, a construir puentes y a fomentar la convivencia. De hecho, trató de mediar entre Rajoy y Puigdemont en otoño de 2017, en plena crisis catalana.

En un tono mucho más desenfadado, el cardenal Juan José Omella ha comentado con Jiménez sus aficiones. El presentador le preguntaba al nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española: "¿A usted le gusta el deporte, cuáles son sus aficiones?... No sé si es futbolero o prefiere el baloncesto...".

A lo que el cardenal contestaba: "Las aficiones las voy perdiendo porque no me queda tiempo para nada, pero de siempre me ha gustado mucho jugar al baloncesto. En el seminario o de cura, cuando iba al instituto a dar clase de religión a los chavales o en el pueblo de cura, jugaba un partido semanal con los chicos. Además, también me gusta el cine; las películas de Buñuel las he visto todas. Si tuviera que mencionar el título de una que me gustas especialmente sería la de 'Molokai'.