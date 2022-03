Asistentes al encuentro informativo: "COPE es uno de los grandes pilares de la comunicación en España"

Rostros muy conocidos del panorama mediático español han asistido al desayuno informativo celebrado este jueves en el Casino Gran Círculo de Madrid, en el que Fernando Giménez Barriocanal, presidente ejecutivo del Grupo Ábside Media y vicesecretario general para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, era protagonista.

En el encuentro, organizado por Nueva Economía Fórum se encontraban, entre otras personalidades, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Luis Argüello que ha destacado, ante las cámaras de TRECETV, el papel que Ábside Media quiere desempeñar en la sociedad española: “Don Fernando ha expuesto bien la intención que tiene el Grupo Ábside y el deseo de la propia Conferencia Episcopal como uno de los accionistas del Grupo para prestar un servicio a la verdad, al diálogo, a la comunicación, a la libertad de opinión a través de los medios de Ábside”.

Por su parte, el director de ABC Julián Quirós subrayaba la relevancia de COPE y TRECETV en el panorama informativo de nuestro país: "Cualquier espectador puede tener una idea clara de la importancia y la necesidad de la voz de la COPE y de TRECETV".

El presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo; el economista Ramón Tamames; el historiador Alfonso Buyón de Mendoza; la periodista y ex secretaria de Estado de Comunicación Carmen Martínez Castro; el consejero de RTVE Jenaro Castro; el director de Comunicación Estratégica de Telefónica Francisco Álvarez Rojo, se encontraban entre los asistentes, así como la cúpula directiva del Grupo Ábside Media.

El director de Opinión de El Mundo y colaborador de COPE Jorge Bustos que ha glosado la figura de Giménez Barriocanal destacando "su apasionado madridismo", señalaba al final del encuentro que "COPE es una institución, la COPE no es una recién llegada al ecosistema mediático español, es uno de los grandes pilares de la comunicación en España".

"En Ábside Media tenemos las ideas claras y las defendemos con argumentos"

Durante su intervención, Fernando Giménez Barriocanal subrayaba que "Ábside Media no es un medio independiente, dependemos de nuestro ideario y de nuestra forma de entender la sociedad", con 6.400.000 millones de oyentes diarios en la radio convencional y musical, 15.000.000 de usuarios únicos en las webs, y 4.000.000 de personas que pasan cada día por la televisión, "una familia de casi 1.000 trabajadores, una empresa que aspira a influir en la sociedad"

Barriocanal destacaba que "vivimos en un mundo apasionante. Después de una pandemia, de un confinamiento vivimos en una sociedad muy diferente, con cierta desorientación, los viejos paradigmas se han puesto en cuestión, ya no valen. Estamos en un momento de cambio de época y no sabemos muy bien hacia dónde vamos. Los viejos consensos políticos se van rompiendo y se pone en cuestión valores construidos durante mucho tiempo. Aspiramos a ser un grupo con alma, con ideario, en Ábside Media tenemos las ideas claras y las defendemos con argumentos, proponemos ideas, no las imponemos".