La afirmación del abogado de Dignidad y Justicia en 'El Cascabel' sobre los asesinatos sin resolver de ETA

El abogado de la Asociación Dignidad y Justicia, Miguel Ángel Rodríguez Arias, ha señalado en 'El Cascabel' que "casi 1 de cada 2 asesinatos de ETA aún están sin resolver, nombre a nombre y ficha a ficha. Hay cientos de asesinos que mataron a alguien y se fueron a su casa tan tranquilos".

"Con el caso de ETA, la propia sociedad española no termina de conciencia en que estamos no en una laguna, sino en un océano de impunidad", ha comentado. "El PSOE se ha colocado del lado de los asesinos de ETA. ¿Por qué lo ha hecho? No lo sabemos, es un absoluto error y de extrema gravedad. Es profundamente indigno. Alguien debería preguntárselo a Sánchez", ha explicado Rodríguez Arias.

LA VOTACIÓN

Una misión de eurodiputados viajará a España en el segundo semestre del año para investigar por qué siguen sin resolverse 379 asesinatos cometidos por la organización terrorista ETA, según acordó este martes la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE). El Partido Popular, Ciudadanos y Vox apoyaron la creación de esa delegación, la primera que se envía a España para investigar estos hechos. Sorprendentemente, los socialistas europeos votaron en contra. Ellos apostaron por impulsar una misión paralela a España que pretendía indagar en las causas del deterioro del Mar Menor y que no ha salido adelante.