Abogado de las norteamericanas presuntamente violadas: "Se pretende que las víctimas sean investigadas"

Mariano Bo, abogado de las tres chicas estadounidenses de Ohio presuntamente violadas sexualmente en Murcia, cuenta los detalles de la investigación en 'El Cascabel': "Desde el punto de vista legal, el caso sigue normal porque las denuncias no se ratifican en el momento, los hechos ocurren en nochevieja". "Las chicas en ningún momento huyeron, estaban a disposición de la Policía e hicieron un reconocimiento fotográfico".

"Se ha dicho que los informes forenses eran coincidentes con unas relaciones sexuales consentidas cuando no es así y también se ha dicho que es una denuncia falsa cuando no se puede determinar aún". "No existe ningún seguro que cobra la violación, existe un solo seguro de viaje de una chica que es el cualquiera le sacaría a su hija estudiando en el extranjero", añadió.

Además, comentaba: "Hay que tener un respeto por las víctimas, parece que esto es el mundo del revés: que las víctimas sean investigadas y que los investigados sean víctimas (...). La Policía española ha hecho su trabajo y muy bien hecho. "Este tema se tiene que respetar y está protegido por el Código Penal. Hay derechos a la intimidad de las víctimas, nadie denunciaría un caso como este si se viera sometido a tanta presión mediática".

