José Luis Pérez: "Torra debe respetar a todos los catalanes, no solo a los que apuestan por la independencia"

Estaría bien que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, tuviera un respeto por todos sus ciudadanos, no solo por los que apuestan por la independencia. Lo digo por su comparecencia de este miércoles en la que ha dicho que la legislatura está acabada, pero que al mismo tiempo quiere apurarla para aprobar nada menos que la ley más importante que puede aprobar cualquier Gobierno, los Presupuestos. No tiene ni pies ni cabeza y desde luego no hay precedentes. La legislatura está acabada prácticamente desde que empezó. Son ya tres años sin atender a las necesidades reales de los catalanes, las de todos, los que apuestan por la independencia y los que no. Un poco de respeto.

Torra da por rota la unidad con ERC

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha dado este miércoles por rota la unidad con su socio en el Govern, ERC, y ha anunciado que convocará elecciones una vez el Parlament apruebe los presupuestos para 2020 en los próximos meses.

A las 12.00 horas, desde la Galería Gótica del Palau de la Generalitat, Torra ha leído una declaración institucional en la que certificaba que la alianza de gobierno entre JxCat y ERC está ya finiquitada y solo aguantará de manera instrumental unos meses para no echar a perder unos presupuestos ya pactados con los comunes.

"Esta legislatura ya no tiene más recorrido político. Llega a su final. Esta semana hemos podido constatar que los dos socios de Govern encaramos el camino hacia la independencia de una forma que ha conllevado el deterioro de la confianza mutua que se necesita en los momentos decisivos."

De esta forma arrancaba la declaración de Torra, después de 48 horas de máxima tensión, en las que llegó a sopesar la convocatoria inmediata de elecciones o la expulsión de los consellers de ERC en el Govern, después de que este lunes el presidente del Parlament, Roger Torrent, dejara en suspenso su voto en la cámara tras la orden de la Junta Electoral Central de retirarle su acta de diputado.

Torra entiende que ERC -Torrent en particular- rompió el consenso alcanzado por las fuerzas independentistas para "no aceptar esta irregularidad" y "plantarse" frente a la Junta Electoral Central.

Sin embargo, ha denunciado, el lunes Torrent "permitió dejar a la intemperie a la presidencia de la Generalitat", y "no es la primera vez", ha protestado, que el presidente del Parlament "acepta los efectos de la represión" y se limita a "verbalizar" su desacuerdo.

"Ningún gobierno puede funcionar sin unidad, sin una estrategia común y compartida en cuestiones fundamentales y sin lealtad entre sus socios", ha dicho Torra elevando el tono contra ERC.

Para tomar una decisión sobre cómo resolver la crisis con ERC, Torra se reunió anoche con un núcleo reducido de dirigentes de JxCat -Josep Costa, Elsa Artadi, Albert Batet, Meritxell Budó, Josep Rius, Pere Cardús y Carles Puigdemont, por videoconferencia- y acabó descartando un escenario de colisión frontal con ERC.

Según han explicado a Efe fuentes tanto de ERC como de JxCat, en las últimas horas Torra había buscado evitar decisiones drásticas: de hecho, ayer mantuvo una conversación en privado con Pere Aragonès y le trasladó que no tenía intención de echar a los consellers de su partido ni de retirarle las funciones de vicepresidente, han señalado fuentes conocedoras de los contactos.

Pese a que varios consellers y otras voces influyentes de JxCat abogaban por echar a ERC del ejecutivo o remodelarlo para retirar a Aragonès las funciones de vicepresidente, Torra ha optado por mantener la misma estructura de gobierno, aunque eso sí, dando por liquidada ya la legislatura.

"Una vez se hayan aprobado los presupuestos en el Parlament, anunciaré la fecha de las elecciones", ha explicado.

La fecha de las elecciones es aún incierta, ya que depende de una tramitación parlamentaria que suele alargarse entre dos y tres meses, si bien la voluntad es acelerar los plazos.

Después de que el Govern se reuniera a primera hora de la tarde y aprobara los presupuestos, Aragonès se ha dirigido al Parlament para entregarle el proyecto a Torrent, según cuyos cálculos las cuentas podrían aprobarse el 18 de marzo.

Teniendo en cuenta que entre el decreto de convocatoria y los comicios deben pasar 54 días, teóricamente a mediados de mayo ya podrían celebrarse, pero muy probablemente la cita con las urnas se retrase como mínimo hasta junio, si la oposición pide dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias y se alarga la tramitación.

Tras el anuncio de Torra, todos los focos estaban puestos en ERC, que ha evitado chocar frontalmente con Torra y se ha limitado a difundir un comunicado en el que dice "respetar" su posición.

En ERC, es palpable el malestar con JxCat y Torra, a quien acusan de no haber informado de su decisión final hasta minutos antes de su declaración institucional, cuando se ha reunido con Aragonès.

El gobierno catalán ha aprobado hoy su primer proyecto de ley de presupuestos con equilibrio presupuestario -sin déficit- desde 2003, cuando empezó a aplicar el Sistema Europeo de Cuentas (SEC), la normativa europea para calcular el déficit de la Generalitat y sus empresas públicas.

El proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2020, por tanto, cumple con el objetivo marcado por el Estado, que es del 0 % para todas las comunidades, aunque el Govern espera que el nuevo Gobierno del Estado flexibilice ese margen de déficit al menos hasta el 0,1 %.

Ese déficit cero presupuestado por la Generalitat en las cuentas de 2020, las primeras desde 2017, el presupuesto que sigue en vigor, se explica por unos ingresos no financieros de 28.111 millones que compensarán unos gastos no financieros de 28.092 millones, y el saldo de 19 millones restante se compensará con otros tantos 19 millones de ajustes SEC.