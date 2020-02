José Luis Pérez: "El sector de la agricultura está pagando la subida del salario mínimo interprofesional "

Vídeo

Es verdad que tradicionalmente el mes de enero es un mal mes, nefasto para la creación de empleo. Ocurre todos los años. Esa es la parte que tiene de verdad la explicación que ha dado el Gobierno de los datos de este ultimo mes de enero, en el que el paro ha crecido en más de 240.000 personas. 240.000 empleos que se han destruido. Además, en todos los sectores y prácticamente en todas las comunidades autónomas especialmente también es verdad, en el sector del campo.

El Banco de España lo avisaba, de esto no habla el Gobierno, pero el Banco de España avisaba de que la subida del salario mínimo interprofesional que puede ser justa pero que tiene repercusiones, iba a provocar precisamente esta subida del desempleo la mayor insisto en los últimos siete años, mucho más en el sector de la agricultura que posiblemente está pagando de manera especial esa subida del salario mínimo interprofesional.

Ojo, por mucho que lo diga la propaganda no lo paga ese salario mínimo interprofesional el Gobierno, lo pagan pequeños empresarios, también algunos agricultores. Y no es de 950 euros como para el que lo recibe, ellos pagan casi 1.500 euros. Por eso efectivamente tiene cierta incidencia aunque sea una subida justa. Lo que no es de recibo es que la explicación del Gobierno se quede en que ha sido una subida del paro, especialmente en la agricultura, porque ha hecho mal tiempo. Lo primero para tratar de arreglar un problema, es reconocerlo.

El mercado laboral pierde 244.044 empleos en enero, la mayor caída desde 2013

El fin de los contratos en el comercio y la hostelería tras la campaña de Navidad y un peor comportamiento del sector agrario que otros años lastraron el mercado laboral en enero, al registrar la mayor pérdida desde 2013 con 244.044 empleos menos.

Los datos que proporciona el Gobierno muestran que la afiliación a la Seguridad Social alcanzó los 19,16 millones en enero, un mes tradicionalmente malo para el mercado laboral, pero que en esta ocasión ha registrado una caída del empleo más acusada y vinculada al sector agrario, afectado por la mala climatología.

Así, el régimen general restó 224.909 afiliados en enero y, dentro del mismo, el sistema agrario perdió 15.317 empleos y el del hogar, 2.610, mientras que el de autónomos disminuyó en 17.969 ocupados; el del mar, en 1.139, y el del carbón, en 26.