José Luis Pérez: "Los verdaderos afectados por la suspensión del 'Mobile' son las personas de a pie"

Muchas veces cuando hablamos de grandes cifras como las que se mueven en el Mobile World Congress, nos perdemos en la gran cantidad de millones. Pero lo que demuestra una cancelación como esa, por el temor al coronavirus, es que hay muchos afectados con nombres y apellidos. Muchos chóferes que tenían ya comprometido un buen dinero por su trabajo en estos días, muchos estudiantes que aprovechan el Congreso para cobrar un sueldo con el que luego se pagaban parte de sus estudios. Eso es lo que en realidad supone la cancelación de una cita tan importante.

Es verdad que la suspensión se ha producido por el temor de las empresas. Los organizadores aspiraban a mantener la cita, pero han reconocido que muchas empresas habían decidido no venir.

Barcelona perderá 13.000 empleos temporales, sobre todo del sector MICE

"El turismo es un sector altamente vulnerable a los beneficios, pero también a los efectos negativos de la globalización. Por un lado, las conexiones rápidas y los eventos organizados a nivel global generan benéficos mucho más altos que en contextos previos pero ahora, la exposición a los cambios, que se han acelerado- y a los riesgos, que se han multiplicado es mucho más elevado.

El brote de coronavirus sigue causando alerta alrededor del mundo, y España tampoco se ha librado: el Mobile World Congress (MWC), principal evento del sector de tecnología móvil a nivel mundial, que tenía previsto celebrarse del 24 al 26 de febrero en Barcelona, ha sido cancelado por las presiones del sector. La decisión deja un agujero en la ciudad de 500 millones de euros, gran parte de los cuales afectarán directamente al sector turístico.

Se estimaba que para este año el evento tecnológico tuviera un impacto económico de 473 millones de euros: de hecho, del total de ingresos generados por la MWC, se esperaba que alrededor de 117,7 millones fueran generados en restaurantes, pubs y locales nocturnos, con un promedio de 256 euros gastados por persona en todos los días de congreso. Según los indicadores, durante el mes de febrero y con motivo de la MWC el número de reservas hoteleras aumentó entre 473% y 813% respecto a otros meses del año.

Otro sector que se ha visto alojado es el de servicios de alojamiento alternativo, como AirBnb, que dejarán de percibir los 6 millones de euros que se esperaba fueran generados durante el congreso. La cancelación de la MWC trae consigo la pérdida de 13.000 puestos de trabajo temporales, la mayor parte de los cuales están ligados al sector MICE (traductores, azafatas…).

El evento representa una gran oportunidad para fomentar el turismo de negocios por lo que su suspensión acarrea una perdida significativa de viajantes ejecutivos, los cuales generan un promedio de 300 euros diarios por persona durante su estadía.

“La cancelación supone 500 millones menos de gasto en la ciudad y una pérdida importante en puestos de trabajo; los profesionales del sector son los más afectados realmente”, explica José Antonio Mansilla, docente e investigador del campus de Barcelona de Ostelea, Business School especializada en turismo.

“Una de las características propias del turismo es su propia fragilidad. Por ello, no tiene la capacidad de controlar aspectos externos como este; es importante diversificar la oferta turística en la ciudad para no tener una dependencia de eventos tan mediáticos como el Mobile” añade. Sobre previsiones a futuro, Mansilla no considera que la tendencia sea negativa: “depende más de cuestiones políticas y otro tipo de negociaciones, Barcelona se ha recuperado con éxito en momentos adversos como los del verano de 2017 o las movilizaciones del 1 de octubre”.