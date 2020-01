José Luis Pérez: "Ábalos ha dado varias versiones de su reunión en las que se contradice a sí mismo"

Vídeo

En solo unas horas el ministro Ábalos ha dado varias versiones contradictorias de su encuentro con la número dos del régimen de Maduro, una tipa que tiene prohibido su acceso a suelo de la Unión Europea no por cualquier cosa, sino por violar los Derechos Humanos. Así lo considera la Unión Europea. Pero el caso es que Ábalos ha dado varias versiones diferentes de su encuentro con esa señora. Primero, dijo que no era cierto, que no se había reunido con ella. Luego, se encaró por un periodista por cometer el delito de preguntar. Finalmente, ha reconocido que sí y, hace solo unos minutos, se ha inventado algo así como que no fue una reunión, sino solo un saludo. Son las versiones en las que el propio Ábalos se ha ido progresivamente desmintiendo a sí mismo.

¿Cómo era aquello, no solo por la gravedad del hecho de reunirse con una representante de un régimen condenado por todos los países de nuestro entorno, cómo era aquello de que "merecemos un Gobierno que no nos mienta"?