Jiménez: “En el PSOE hay algunas víctimas de los años del plomo que no quieren saber nada”

Vídeo

El presentado de 'El Cascabel', Antonio Jiménez, comenta la actualidad. Decir que la palabra de Pedro Sánchez vale menos que un euro de madera ya no es subjetivo, es una opinión generalizada, los hechos están ahí. No resiste media hemeroteca, ni media ni entera, es tremendo lo de este presidente del Gobierno. La cantidad de veces que ha dicho una cosa y la contraria, la cantidad de veces que se le pueden encontrar contradicciones, pero permanentemente.

Recuerdan cuando decía “no voy a pactar con Bildu, se lo digo cinco veces o veinte veces, no voy a pactar nunca con Bildu”. Bueno pues su partido no solamente pacta con Bildu en Navarra durante estas semanas atrás, la investidura de María Chivite sino que ahora además haya pactado también con los presupuestos. A cambio de que María Chivite esté a favor de acercar los presos terroristas vascos.

Los terroristas, que están cumpliendo condena por crímenes de ETA, pueden ser acercados a cárceles vascas y de Navarra. Ese es el peaje que sigue pagando Sánchez y el Partido Socialista, partido que es evidente no puede compartir muchas de las cosas que está haciendo Sánchez y los sanchistas. No pueden compartirlo porque también han sido víctimas de ETA.

En el Parlamento Vasco, el Partido Socialista Obrero Español ha votado en contra de que una comisión de ese parlamento vasco de la Unión Europea pueda venir a España en el segundo semestre de este año a investigar o por lo menos personarse, buscar explicaciones a por qué todavía no se han encontrado a los autores de 379 asesinados por la banda terrorista ETA. Es comprensible que las familias de esos 379 personas inocentes, asesinadas por ETA quieren saber quiénes son los culpables, quiénes son los que dispararon en la nuca de sus familiares, quiénes les pusieron la bomba para que cumplan condena, para que sean juzgados y cumplan condena. Es el único consuelo que les queda, la justicia. Dignidad y Justicia, y memoria siempre.

El Partido Socialista no ha votado a favor de que una comisión del Parlamento Europeo venga a España a hablar con la gente de la Audiencia Nacional, con los jueces, con los fiscales, con la policía, con la Guardia Civil. Por supuesto, con el ministro de Interior e interesarse por qué todavía a estas alturas de la película, hay 379 victimas mortales de ETA que no han sido investigadas y que no se han encontrado a los culpables de esa banda de criminales terroristas.

¿Saben la excusa que ha puesto el partido socialista? Que el terrorismo ya ha acabado en España, hay que pasar página y olvidarse. Memoria, dignidad y justicia. En el partido socialista hay gente que ya evidentemente no quiere saber nada de lo que pasó en los años duros de plomo en este país y que muchas víctimas también fueron socialistas. Por eso estoy convencido de que muchos de los votantes socialista, gente que ha votado con buena intención y que creía que era lo mejor para España, también para sus intereses, a Pedro Sánchez ahora estarán muy arrepentidos de las cosas que está haciendo en el terreno con Bildu, en los pactos con Bildu y por supuesto con los independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña.