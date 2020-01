Jiménez: “Los agricultores no pueden estar sufriendo las consecuencias del Salario Mínimo Interprofesional”

Vídeo

El campo español, buena parte de los agricultores españoles han dicho basta. Se han revelado, han estallado y han puesto de manifiesto las muchas contradicciones que este gobierno está exponiendo, desde el momento en que tomaron posesión, sus ministros. En el momento en el que prometieron cosas que no se compadecen con la realidad. Hablaron de esa España despoblada, la España Vaciada.

Si quieren realmente ayudar a la España Vaciada tienen que fijarse en el campo. Agricultores ayer en Extremadura, hoy en Jaén, gente que tiene olivar, aquellos que viven de sus olivares, aquellos que viven de las producciones agrícolas pusieron en manifiesto ayer en Extremadura que el gobierno se ocupe de sus problemas. Lejos de ocuparse, se ha despreocupado hasta el extremo de que les ha perjudicada aún más con esa subida del Salario Mínimo Interprofesional.

Los costes de producción, los costes laborales del campo... los costes de producción aumentan, sin embargo, los precios en origen de sus productos, aquellos que sacan a los mercados siguen cayendo. No es posible que sea más caro el coste de producción que el precio que cobra un agricultor por el kilo de su producto. Es increíble, les cuesta más que el precio que les pagan por ese trabajo.

Es imposible de esa manera atender a lo que ellos llaman desde el gobierno, vamos a estar pendientes de la España Vaciada. Pactan con un señor de Teruel que hasta ahora no se ha movido, ¿qué opina de todo esto? Pero pactan con él para conseguir el pacto, ya tenemos la investidura y a partir de ahora nos olvidamos de la España Vaciada.

Si ustedes quieren realmente apoyar a la España despoblada, señores del gobierno, señor Sánchez ocúpese del problema de los agricultores no pueden estar sufriendo las consecuencias de un Salario Mínimo Interprofesional, al que no pueden hacer frente. Un 50 por ciento muchos de los parados, precisamente del campo, se producen porque los agricultores no pueden hacer frente a los costes laborales, a esas subidas.

Les están pagando precios ridículos en origen. Productos que luego se venden por un 600 por ciento en los mercados. Nosotros los consumidores los pagamos como si fueran productos que los han producido aquellos que han cobrado dinero justo y que les garantice estabilidad y futuro. Nada que ver. El campo para ellos es una ruina, ha pasado hoy con el aceite de oliva. Por eso, el sector de la oliva se ha movilizado en la provincia de Jaén. En muchos pueblos se han cerrado bares y comercios, luego llegan y se hacen la fotito con los empresarios, los sindicatos. El señor Álvarez que dice que estos que se están movilizando son terratenientes de la extrema derecha. Además, los insultan. Estos es lo que hay en el gobierno de Sánchez y del señor Iglesias, que por cierto, ¿se quejará por la contundencia que en algunos casos ha tenido que emplear la policía? No porque los policías lo hagan porque les plazca, sino porque les han ordenado que intervengan . Los cortes de carreteras, ¿se quejará de las cargas policiales?

Por cierto, no dijo nada de Cataluña. En Cataluña se aguantaron hasta el infinito, cortaron carreteras, allí nadie intervino.