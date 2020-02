Jiménez: “La Ley de la Eutanasia es otra nueva propuesta de ingeniería social marcada por la mentira absoluta"

Vídeo

Las incidencias y consecuencias del coronavirus en el Congreso de Móviles de China, esa cita mundial de los móviles que este año está en el alego. No sabemos si se va a celebrar o no, esa cita tan importante desde el punto de vista tecnológico, girando en torno a la posibilidad del teléfono móvil y parece ser que el viernes se va a decidir sí sigue adelante o no; dado que sigue el goteo de bajas de empresas importantes. Hoy se han añadido Facebook, ayer lo hacía Amazon y otras empresas importantes en el sector de las comunicaciones. Eso está en peligro. Está en peligro, lógicamente, toda la actividad económica que genera esta cita tan importante de los móviles.

El Consejo de Ministros que ha valorado el techo de gasto, que dice el gobierno, la previsión de crecimiento es menor de lo que nosotros habíamos creído, baja la previsión de crecimiento pero aumenta el gasto. Estamos en lo de siempre, vamos a crecer menos, vamos a gastar más y el déficit lo vamos a suavizar. Vamos a ver qué alternativas ofrece el gobierno, además de crujirnos a impuestos, que es lo que nos tememos.

En 'El Cascabel' hablarán de los temas anteriores pero también de lo vivido en el Parlamento Europeo respecto al tema de Venezuela. Y en España, en el Congreso con la mayoría social comunista se ha opuesto, como pedía la oposición, a que el señor Ábalos diera explicaciones.

La Ley de Eutanasia, la ley de suicido asistido, proyecto de ley ya ha empezado a tramitar. No hay ninguna demanda social en España pero que el gobierno quiere justificarlo porque dice que hay una demanda de muchos ciudadanos que desean esta ley. Estamos de otra nueva propuesta de ingeniería social de este gobierno marcado por la impostura, por la mentira más absoluta.