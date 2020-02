Jiménez: “Feijóo va a poner de manifiesto si realmente esa estrategia de un PP más moderado, triunfa"

Vídeo

Primavera electoral a la vista, dos comicios, coinciden en el mismo día tanto Galicia como País Vasco celebran elecciones el 5 de abril con el fin de alejarse de la posibilidad de que Cataluña, también adelante sus elecciones. En cualquier caso serían siempre después del verano. Ambas elecciones tienen que celebrarse este año 2020 y las fechas probables habrían sido, de no mediar el anuncio no anuncio del señor Torra de que va a convocar elecciones pero no sabemos cuando podrían haberse celebrado en otoño como siempre. Han venido coincidiendo ambos comicios, País Vasco y Galicia, pero en este caso tanto Urkullo como Núñez Feijóo han decidido que sus comicios sean el 5 abril y que sean además en primavera, ante la posibilidad de llevar esas elecciones a otoño, hubieran coincidido con las catalanas.

En ese sentido, el mensaje electoral de Galicia y del País Vasco se habría visto contaminado u oscurecido por el problema del separatismo catalán y el conflicto, el desafío que mantiene el Estado, para hablar con más propiedad. Para no copiar el lenguaje que los separatistas están utilizando y que de momento ha comprado ya Sánchez del conflicto político.

Parece que la estabilidad va a seguir y que el PNV tendrá problemas para reeditar su gobierno, en este caso su coalición con el Partido Socialista o a lo mejor quién sabe si con Bildu. Aquí quien se la juega fundamentalmente es el centro derecha. Alfonso Alonso, es previsible que sea el candidato del Partido Popular, no quiere hablar para nada de la posibilidad de que Ciudadanos conforme una candidatura común con el Partido Popular.

Luego está Vox, ¿Qué puede representar Vox en el País Vasco? son incógnitas. Hasta ahora el PP ha ido de más a menos en el País Vasco, Vox ha pasado inadvertido y tenemos el paso de Ciudadanos, nunca ha conseguido representación.

En Galicia, Núñez Feijóo se la juega. En esta ocasión va a poner de manifiesto si realmente esa estrategia que él persigue y que le aconseja a Casado de un PP más moderado, más centrado es el que puede reeditar mayorías absolutas, alejándose de Vox. Veremos si triunfa su estrategia o realmente se queda corta. De no ser así perdería el gobierno del Partido Popular en esa comunidad.