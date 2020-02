Jiménez: “Estamos a un palmo de que Sánchez se ponga al frente de la manifestación de los agricultores"

Vídeo

Los agricultores siguen en píe de guerra, el campo sigue revuelto. Hoy se han manifestado en Madrid y van a seguir las protestas. Tienen razones para seguir manifestando porque están hartos de estar hartos.

A pesar de que el gobierno insiste en eludir ese asunto, lo del salario mínimo interprofesional ha sido la gota que ha colmado el vaso porque también incluye, a pesar de los corifeos más próximos a este gobierno, intentan apartar las consecuencias de ese salario mínimo de lo que está pasando en el empleo en general y en particular, en el sector de la agricultura.

Sánchez ha dicho que es evidente que las grandes distribuidoras, o sea los supermercados, tienen que hacer un examen, una autocrítica. Tenemos que introducir más transparencia para defender al pequeño y mediano agricultor. Los precios bajan y bajan, y es inaceptable para el gobierno.

Los precios están bajando, los agricultores se han quejado y dice que es inaceptable para el gobierno, o sea como si el gobierno se hubiera enterado hoy de lo que estaba pasando. Estamos a un palmo de que el señor Sánchez se ponga al frente de la manifestación. No se extrañe que la próxima manifestación o concentración esté encabezada por gente del Partido Socialista, del gobierno y de Podemos. Y le echarán la culpa al empedradado que en este caso son las grandes superficies.

El Ministerio de Agricultura se ha reunido con uno de los representantes de esos hipermercados. Sánchez le echa la culpa a los hipermercados de que el campo se esté hundiendo. Él no mira para dentro, no se fija en las consecuencias de ese salario mínimo interprofesional y lo poquito que se acuerdan del campo cuando pasan las elecciones, lo de la España Vaciada eso es un asunto que ya interesa menos porque ya estoy en La Moncloa. He ganado las elecciones y me ha apoyado hasta el de Teruel Existe.