Jiménez: "Si Delcy Rodríguez no pisó suelo español, se teletransportó de un avión a otro"

Vídeo

Hoy hemos asistido a la apoteosis del desahogo por parte de la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo. Ha sido preguntada en la puerta de la sede del Partido Socialista sobre la situación de Ábalos respecto a Venezuela. Esa entrevista con la vicepresidenta de Maduro que todavía no se ha aclarado en todos sus detalles, por qué se hizo, de qué hablaron.

Ha dicho que de crisis nada, que esto no afecta para nada al gobierno porque este es un asunto que ha explotado el Partido Popular, la culpa la tiene el PP porque el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida y la presidenta de la Comunidad de Madrid han tenido la ocurrencia de entregarle la llave de oro a Juan Guaidó, al presidente encargado de Venezuela, tal y como le reconoció el gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez. Y como han tenido esa gentileza y esa ocurrencia, según la señora Calvo, ellos son los culpables de que se haya dado esta situación. Es increíble.

La apoteosis del desahogo por recibir a Guaidó, cosa que no hizo el señor Sánchez, quien por cierto es el que debería dar explicaciones sobre qué hacía su ministro de Fomento, de madrugada, viajando en un coche privado al Aeropuerto de Madrid Barajas para ver en un avión privado a la señora Delcy Rodríguez, a la vicepresidenta del señor Maduro, la vicepresidenta de ese narcotizaren, sancionado por la Unión Europea. Sancionada ella y varios dirigentes más de Venezuela porque no pueden entrar en el territorio que marca la UE. Y, allí estuvo, aterrizó aquí y luego se teletransportó de ese avión privado a un avión comercial para viajar a Doja desde Madrid.

Dice Ábalos, “no, no pisó suelo español”. Entonces, se teletransportó de un avión a otro, no pisó ninguna baldosa de España, no salió de ese avión privado para viajar a Doja desde un avión comercial. Esto es muy ridículo todo, es un esperpento extraordinario pero sobre todo pone en manifiesto cómo el gobierno de España, ese gobierno social comunista de coalición, ha cambiado de criterio respecto a Venezuela.

Las tesis de Pablo Iglesias son las que han triunfado. Iglesias, asegura una periodista venezolana, lo ha dicho en la Cadena COPE, que todo esto está articulado por Pablo Iglesias, esa entrevista de Delcy Rodríguez con el gobierno de España para contraprogramar la presencia y visita de Guaidó en Europa y en nuestro país.

Iglesias es el que le pide a Sánchez que no reciba a Guaidó, presidente encargado de Venezuela, a pesar de haberle reconocido como tal y por eso no lo recibe. Hay dos almas en este gobierno pero casualmente, en el caso de Venezuela, se unifica, cosa que realmente es sorprendente porque al final quedaremos en evidencia ante la Unión Europea. España no va a liderar ese impulso y proceso de democracia de Venezuela mientras se pongan trabas al que tiene y puede protagonizar ese cambio, en la medida en que esa persona, que además han recibido y apoyado Boris Johnson, Macron o Angela Merkel y el señor Sánchez en Belén con los pastores.

Por cierto, ¿se reunirá con Torra, después de que haya sido inhabilitado ya y se le haya retirado el acta de diputado?, ¿es un político inhabilitado?, ¿será capaz de verlo la primera semana de febrero? Porque el señor Torra sigue desafiando a las instituciones y ha pedido que no se obedecerá al Tribunal Supremo. ¿Le verá el señor Sánchez a pesar de eso?