Antonio Jiménez: “Lo que no son cuentas, son cuentos, y el cuento del gobierno fue no creer en las cuentas”

Vídeo

El presentador de 'El Cascabel', Antonio Jiménez, analiza las cifras de paro del mes de enero.

En economía suele decirse que lo que no son cuentas, son cuentos, y aquí vamos al cuento del gobierno porque no creyó en las cuentas, en la estadistica y en las previsiones del Banco de España. A las consecuencias que está teniendo ya el Salario Mínimo Interprofesional.

Hemos conocido hoy los datos del paro del pasado mes de enero, confirman que ha sido el peor mes de enero de los últimos años, concretamente desde 2013 en cuanto a destrucción de empleo: 240.000 menos cotizantes, registrados en la Seguridad Social. Además, ha sido el peor enero desde el año 2014 en cuanto a parados. Ha incrementado la cifra de parados en más de 90.000.

Ha sido el peor mes de enero para el sector agrario, se ha multiplicado por 15 la caída del empleo. Viene a confirmar las competencias que venían haciendo aquellos que pusieron en duda el incremento notable del salario mínimo interprofesional y que iba a afectar a los sectores más vulnerables. A todos aquellos que empiezan a trabajar o que tienen empleos vulnerables. Se están viendo ya la consecuencias, como el empleo cae.

El gobierno reaccionó a las previsiones del Banco de España diciéndole que eran profestas de la catástrofe y que tenía que rectificar el Banco de España. No solo no rectificó sino que ahora con la mes de enero, veremos consecuencias todavía más negativas a partir de los próximos meses. Esto viene a confirmar que el gobierno no parece que esté por hacer las cuentas en función de la situación real del país y de su economía. Aunque como dice el refrán "a la fuerza ahorca", esperemos que este dato y este toque de atención que ha dado enero, sirva para rectificar el rumbo en los próximos meses.