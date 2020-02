Antonio Jiménez: "El informe del FMI alaba la reforma laboral de Rajoy de 2012 y Sánchez quiere derogarla"

Vídeo

Las cosas de comer tienen que ver con el bolsillo y la economía. La economia es la asignatura pendiente que tiene por delante este Gobierno. Un Gobierno que ha suscitado enormes dudas y muchas sospechas sobre la posibilidad de que lo que vayan a hacer no va a ser muy bueno y positivo para la economía y los ciudadanos. Hoy hemos conocido un informe muy interesante del FMI alabando la reforma laboral de Rajoy en 2012. Un informe que pone en entredicho todo lo que han manifestado Pedro Sánchez y sobre todo la gente de Podemos, con Pablo Iglesias a la cabeza.

Según el informe del FMI la reforma laboral de Rajoy mejoró el empleo y la igualdad de renta, creció el empleo de forma significativa. Se fueron incrementando los puestos de trabajo año tras año y gracias a eso disminuimos el paro español que venía de la etapa de Zapatero. No tuvo un impacto significativo en el porcentaje de la población en riesgo de pobreza. No incidió por tanto en que hubiese más pobreza en España la reforma laboral. Y una reforma que fue beneficiosa para los jóvenes que permitieron que encontrasen empleo y de otra forma no lo habrían encontrado. Todo esto dice el informe del FMI respecto a la reforma que quiere cargarse este Gobierno, pero lo que hagan sea bastante negativo para el empleo y de eso ya están advirtiendo los empresarios. Se quieren cargar la reforma laboral y esto genera inquietud desde el punto de vista empresarial.

La labor de Iglesias como vicepresidente: "Tiene una vicepresidencia del gasto", afirma Jiménez

Paralelamente conocemos las intenciones del señor Iglesias. Tiene una vicepresidencia del gasto, todo lo que va a hacer va a ser gasto que no será precisamente productivo. Ya de entrada está prometiendo una renta mínima universal para los hogares. Cuando nos sobra el dinero esto es magnífico pero si no podemos pagar, ¿qué hacemos?

Ya el señor Iglesias sugiere que el sistema fiscal español ofrece márgenes de mejora y con esto nos dice que va a subir los impuestos. Con esto, pretenden equilibrar el techo de gasto que han subido ellos. Más gasto, menos crecimiento económico y más impuestos. Una fórmula muy negativa para la economía y si no al tiempo. Lo veremos también en términos de empleo.