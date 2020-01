Antonio Jiménez: “Hay materia como para condenar a Sánchez de por vida"

Vídeo

El presentador de 'El Cascabel' de TRECE, Antonio Jiménez, analiza la actualidad. Torra ya está inhabilitado como diputado, el Supremo ha dado la razón a la Junta Electoral Central y el señor Torra no puede ejercer como eurodiputado en el Parlamento de Cataluña.

El lunes sabremos si Torrent se la juega y desobedece al Tribunal Supremo, manteniendo a Torra como diputado e incluso el señor Torra se mantiene en sus treces, ha dicho que él no va dimitir de su escaño del Parlamento de Cataluña e incurre en una nueva desobediencia, en este caso ante el Tribunal Supremo.

La novedad es que se le ha preguntado hoy a Sánchez sobre esta nueva situación que se produce en relación con la entrevista que va a mantener con Torra la primera semana de febrero. Y el señor Sánchez se ha ido por la tangente, no quiere saber nada del tema. Ha dicho “esto ya lo hemos dicho, el gobierno ya se ha pronunciado al respecto y no hay ninguna novedad”. Si hay una novedad,el Supremo avala a la Junta Electoral Central y Torra no puede ejercer como diputado en el Parlament, queda inhabilitado. Y el señor Sánchez, ¿Qué va a hacer? Se va a reunir con el inhabilitado Torra, la próxima semana, ¿qué hará?

Nos tememos que él sigue con su hoja de ruta más allá de lo que pueda suponer todo esto, desde el punto de vista ético, político y legal. A propósito de ello, crítico, muy crítico, sinceramente honesto ha sido hoy el presidente de Castilla La Mancha, uno de los barones socialistas de más fuerza, Emiliano García-Page, a la hora de criticar precisamente los pactos del señor Sánchez con Esquerra Republicana, con los independentistas y también con Bildu.

Sobre esa reforma del Código Penal que quiere colarnos de matute, la reforma junqueras como lo llaman. El gobierno con la excusa de que queremos acomodar nuestra justicia a los códigos europeos, en el fondo lo que está haciendo es acomodar a Esquerra lo que ha pedido al señor Sánchez, a cambio de su investidura. Osea que dé pasos para conseguir que el señor Junqueras salga cuanto antes, pierda la condición de preso y de inhabilitado y pueda presentarse a unas elecciones a Cataluña. Eso es lo que se va a hacer con ese código. Además, va a hacer una reforma exprés.

Emiliano García-Page ha criticado todo eso y ha dicho que con el Código Penal no se mercadea en clara alusión a lo que está haciendo Sánchez, en este sentido. Ha hablado de los códigos políticos y los códigos éticos, en referencia a esos políticos que dicen una cosa y luego hacen la contraria. Él ha dicho precisamente eso, habría algún día que tipificar, desde el punto de vista legal por qué se prometen cosas que luego no se hacen sino todo lo contrario, en referencia a Pedro Sánchez.

Hay materia como para condenar a Sánchez de por vida, en relación a todo lo que ha venido prometiendo y ahora está haciendo todo lo contrario. Desde los pactos con Bildu en Navarra, a nivel nacional, haciendo socialista a la Chivite presidenta, apoyando sus presupuestos. Primero su investidura, después aquí en el Parlamento, el feeling que se vio en la sesión de investidura entre Sánchez y los diputados de Bildu, pasando por esas noches de insomnio que iba a tener media España, o el 95 % de los españoles si metía en el gobierno a Pablo Iglesias y a su partido que defiende de la autodeterminación y ahora están encamados, o las veces que dijo que no iba a pactar con los independentistas y que por supuesto no iba a consentir que España estuviera dependiendo su estabilidad del separatismo. Ha hecho todo lo contrario, tiene razón García Page, algún día había que pasar esos códigos éticos y políticos al Código Penal para que también aquellos que hacen todo lo contrario a lo que prometan respondan desde el punto de vista legal.