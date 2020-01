Antonio Jiménez: “Este gobierno está aliado con partidos que son indeseables"

Vídeo

Sinceramente, ¿creen ustedes que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reuniría y se entrevistaría con el presidente de la Junta de Andalucía, si este hubiera sido inhabilitado como diputado del Parlamento de Andalucía, le hubieran retirado el acta?

¿Ustedes creen que Sánchez viajaría a Sevilla para ver a una persona condenada y además sancionada por el Tribunal Supremo de España? Creemos que no, sinceramente.

Sánchez, a pesar de que Torra es un señor que intentó que no le retiraran su acta de diputado, desafió al Tribunal Supremo, pidió que el Parlamento le apoyara y que siguiera como tal en su escaño con voz y voto. A pesar de eso , hoy el señor Sánchez ha confirmado a través de su ministra portavoz que va a verle el día 6 de febrero, mantiene esa reunión.

Es algo que nos llama muchísimo la atención pero que, por otra parte, explica el por qué de este gobierno de Pedro Sánchez, este gobierno social-comunista de Sánchez e Iglesias está cimentado sobre promesas imposibles, promesas que no va a poder cumplir y que se ha aliado con partidos que, en este caso, son indeseables. Porque realmente no van a poder llevarle hasta el final de la legislatura, salvo que renieguen de todo aquello, de lo que han venido prometiendo, a su vez, y desde luego desafiando al Estado, es la ruptura, en definitiva, del mismo.

Pues, Sánchez mantiene esa reunión, a pesar de los pesares, a pesar de que estamos hablando de un político inhabilitado, ¿legalmente puede hacerlo? Probablemente pero... ¿moral y políticamente debiera hacerlo? Creemos que no, sinceramente. Y, por eso, lo ponemos de manifiesto.

Estamos ante una situación que realmente llama la atención nuevamente, dado que hoy mismo, Junqueras, líder de ese partido sobre el que ha cimentado la estabilidad o la inestabilidad de su gobierno, en cualquier caso, pero el apoyo del gobierno social-comunista. Esquerra Republicana de Cataluña ha ido al Parlamento de Cataluña y allí ha repetido, o ha amenazado con repetir ese referéndum ilegal.

Vamos a volver a hacer ese referéndum de autodeterminación. No solamente no reniegan de aquello por lo que han sido condenados sino que mantienen el sostenella y no enmendalla. No enmiendan el error, no enmiendan desde el punto de vista político y legal aquello que les llevó al Tribunal Supremo, sentarse en el juicio y ser condenados por sedición y malversación; sino que además lo mantienen y amenazan con llevarlo adelante en el futuro.

Líderes, por cierto, que el Tribunal de Cuentas les está reclamando 4 millones 100 mil euros, de momento, por los gastos de aquel referéndum ilegal, por malversar dinero público en un referéndum que era ilegal. ¿Quién va a pagar esos 4 millones 100 mil euros?, ¿los van a pagar de su bolsillo o terminaremos pagándolos todos los españoles a través de nuestros impuestos en función de los presupuestos que a su vez lleguen a Cataluña desde el estado?