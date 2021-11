José Luis Garci en TRECE: “No sé si me gusta más hacer cine, ir al cine o hablar de cine”

TRECE está de enhorabuena por un gran estreno que comenzará el 12 de noviembre a las 22h. ‘CLASSCIS’, un programa de cine presentado y dirigido por el gran José Luis Garci se presentó ante los medios el pasado martes en CINESA Proyecciones en Madrid.

El espacio hará un recorrido por los grandes clásicos del cine internacional y de nuestro país comentando, cada viernes, una de esas grandes obras del séptimo arte. José Luis Garci nos cuenta qué es lo que vamos a encontrar: “Espero que vena una serie de películas clásicas, que han vencido el tiempo y que son el reflejo de nuestra sensibilidad moderna. Películas que nos descubren algo nuevo en ellas por muchas veces que las veamos”.

Este programa contará con “un grupo de mujeres y hombres cinéfilos” diferente cada semana, que aportarán sus visiones de las grandes películas. Entre los colaboradores que se podrán ver estarán el ex fiscal del Estado y crítico cinematográfico Eduardo Torres-Dulce, el periodista de ABC y experto en el séptimo arte Pedro García Cuartango, la columnista Rosa Belmonte, u Oti Rodríguez Marchante, el reconocido y prestigioso crítico de cine español.

El maestro del género explicaba qué supone para él embarcarse en este nuevo proyecto. “Para mí es estupendo porque es hablar de cine por los codos que es una de las cosas que más me gusta. No sé si me gusta más hacer cine, ir al cine o hablar de cine, y al final va a ser hablar de cine. Es un programa que será agradable y ameno, hablando normal, no en cursiva. Y descubriremos que algunas películas que han pasado de inadvertidas eran buenísimas”.

El primer programa será el próximo viernes, 12 de noviembre, con la proyección de ‘Ciudadano Kane’:“Es bueno empezar con una película que fue un terremoto en Hollywood cuando se hizo y que cambió toda la estructura cinematográfica planteando una manera nueva de contar una historia”.

JOSÉ LUIS GARCI PRESENTA ‘CLASSICS’ DESDE CINESA

“Lo importante no es que ames el cine, es que sepas trasmitir tu amor al cine. Esa gente que he elegido es emocionante cómo hablan del cine y cómo comunican su pasión”. Esta ha sido una de las reflexiones de José Luis Garci en la presentación de ‘CLASSICS’, el nuevo programa de TRECE para revisar los mejores clásicos del séptimo arte.





El maestro del género ha compartido con los medios su ilusión por volver a la pequeña pantalla: “Me hubiera gustado hacer un homenaje al programa ‘Qué grande es el cine’ y me hubiera gustado llamarlo ‘Qué grande era el cine’. Se llama ‘CLASSICS’ porque habla de clásicos, aquello que refleja nuestra sensibilidad moderna contemporánea que siempre se está formando. Estamos descubriendo muchísimas gracias a la televisión”.

Montserrat Lluis, directora general de TRECE, apuntaba la razón de ser del programa: “’CLASSICS’ pretende ser una invitación a recuperar una gran obra del séptimo arte y, en torno a ello, establecer un coloquio y también es una excusa para hablar de todo un poco además de cine”.

Fernando Jiménez Barriocanal, presidente de ‘ÁBSIDE MEDIA’, destacaba el gran valor que poseen estas obras cinematográficas para la cadena de televisión: “Para TRECE el cine siempre ha sido algo importante. Somos de los canales que más cine programa y este año hemos hecho una apuesta por la calidad y por títulos que responden a la historia de la memoria”.