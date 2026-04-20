Las 'Fiestas de la Verdura' de Tudela celebran el orgullo de su producto local: "El 80% de la verdura congelada que consumimos en España sale de aquí"

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha explicado en el programa 'El Cascabel' de TRECE, presentado por José Luis Pérez, las claves del éxito de la huerta tudelana, coincidiendo con las fiestas de la verdura. Toquero ha destacado no solo la calidad de sus productos, sino también el peso estratégico del sector para la economía de la región.

La alcachofa, la 'reina' de la huerta

Preguntado por su verdura predilecta, el alcalde no ha dudado en elegir la alcachofa. "La alcachofa siempre decimos que es la reina", ha afirmado, aunque también ha señalado que "el espárrago es el oro blanco". Ha explicado que con estos productos, junto al haba y el guisante, se elabora la tradicional "menestra tudelana", que se encuentra ahora "en su máximo esplendor".

Toquero ha añadido que la elección de la alcachofa se debe también a su versatilidad en la cocina: "se puede hacer de de innumerables formas y es y es una auténtica maravilla". Ha recordado que, aunque se debe comer verdura todo el año, ahora es el momento de los productos más conocidos, como la alcachofa y el espárrago de abril, considerados "los mejores".

Unai Beroiz/Gobierno de Navarra Jorandas de promoción turística de la alcachofa de Tudela.

Un motor económico para Navarra

La promoción de la verdura es clave, y sus fiestas son ya "la segunda fiesta por importancia de de Navarra, después de los San Fermines", según ha revelado Toquero. El alcalde ha subrayado que la verdura ha pasado de ser un acompañamiento a un plato principal, un cambio cultural que el ayuntamiento impulsa con estrategias de marketing para expandirse a mercados como Madrid y Barcelona.

El impacto económico es innegable. El sector de la agroalimentación supone el producto interior bruto más grande de la comunidad foral y genera 17.000 puestos de trabajo. "Para nosotros es es esencial salir fuera a vender nuestro producto", ha insistido el alcalde, destacando el retorno económico que estas acciones promocionales generan para Tudela y toda la Ribera de Navarra.

ALCACHOFA DE ESPAÑA Alcachofas de Tudela en un stand en la feria 'Fruit Attraction' 2023.

Líder en la industria del congelado

Uno de los datos más reveladores aportados por Toquero es el dominio de Tudela en la industria del congelado. "El 80% de la verdura congelada que consumimos en España sale de 2, 3 empresas de nuestro territorio", ha asegurado. Este hecho demuestra la capacidad industrial de la zona y su importancia estratégica para el abastecimiento nacional.

Este liderazgo industrial, que va desde la conserva hasta el ultracongelado, es un motivo de gran orgullo para los tudelanos. Según Toquero, cuando un habitante de Tudela habla de su verdura, "saca pecho, y aquí allí donde va dice que tiene la mejor verdura del mundo". Ha concluido explicando que el sector ha evolucionado enormemente y que las empresas están "hiper industrializadas y informatizadas", funcionando de manera "totalmente robotizada" para satisfacer a un consumidor cada vez más exigente.