Entrevista a Alejandro Toquero, alcalde de Tudela, esta noche en 'El Cascabel' de TRECE

Esta noche, El Cascabel contará con la presencia de Alejandro Toquero, alcalde de Tudela, en una entrevista a partir de las 22:00 horas. La conversación girará en torno a uno de los acontecimientos más destacados del calendario local: las Fiestas de la Verdura, que la ciudad navarra celebra desde el pasado 17 de abril.

Durante la entrevista, Toquero pondrá el foco en la relevancia de estas fiestas, que cada primavera transforman Tudela en un referente gastronómico y cultural. La huerta navarra se convierte en el eje central de una programación que combina tradición e innovación culinaria, atrayendo tanto a visitantes como a profesionales del sector.

A lo largo de varias semanas, las calles de la ciudad acogen degustaciones populares, 'showcookings' con chefs de prestigio, talleres para todas las edades, visitas guiadas y concursos. Todo ello en un ambiente festivo que resalta el valor del producto local y el vínculo con la tierra.

AYUNTAMIENTO DE TUDELA El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, presenta en Madrid las Fiestas de la Verdura en un acto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

Las Fiestas de la Verdura no solo destacan por su oferta gastronómica, sino también por su apuesta por la sostenibilidad y la promoción de la cultura agroalimentaria de la Ribera de Navarra. La cita se consolida así como una oportunidad para descubrir la riqueza culinaria de la zona y disfrutar de una experiencia que combina sabor, tradición y convivencia.