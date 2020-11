Betty Marchetti, la voz de los Papas en TRECE desde hace diez años

Betty ha traducido al español a Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco en todas las retransmisiones de TRECE: “Mi primer recuerdo es traducir a Juan Pablo II en sus últimos años. Me pidieron traducir unos textos del Papa y me dijeron si me apetecía traducirle en directo”.

La traductora se ha sincerado sobre qué siente cuando realiza su trabajo: “Lo que el Papa dice en cada momento te toca el corazón y te ilumina por dentro. Esto me ha hecho pasar del sentimiento de una pasión por la Iglesia a implicarme con la vida, a ser coherente con la fe. A Benedicto XVI le escribí y le dije esto que me pasaba, y me contestó dándome su bendición y pidiéndome que siguiera dejando pasar esta luz a los demás”.