Villacís: "Errejón sabe que Podemos es un caballo perdedor"

La concejal y portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid valora en TRECE la actualidad y la salida de Errejón de Podemos . "No me sorprende porque llevo cuatro años teniendo en frente a un equipo de Gobierno que es una sopa de siglas". "Hay una ausencia de Gobierno y esa es la razón de que no se haya hecho nada de lo que estaba previsto". "Las candidaturas de unidad popular no han sido eso, han sido experimentos fallidos". "Madrid vive de espaldas a la realidad económica, a los que pagan impuestos".