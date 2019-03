Superalimentos: ¿mito o realidad?

Tiempo de lectura: 1



El ajo negro, las nueces, la quinoa, la cúrcuma o las bayas de goji son algunos de los conocidos como "superalimentos". Se habla de sus propiedades para el organismo, pero ¿qué hay de cierto? ¿son modas? El doctor Jose Luis Cidón y la especialista en alimentación y nutrición Elena Pérez nos ayudan a analizarlos y nos explican las propiedades beneficiosas de estos productos. "La quinoa contiene todos los elementos que nuestro organismo necesita, se le llamaba el cereal madre". "En un futuro el que se pueda aislar componentes de estos alimentos puede ayudar a curar una patología cancerígena". "La cúrcuma se ha utilizado en el tratamiento del cáncer de hígado". Elena Pérez: "La clave es no confundir a la población pensando que consumir alimentos que tienen más nutrientes quiere decir una repercusión inmediata sobre su salud si no cambian su alimentación en general". "El pensar que determinados alimentos van a arreglarnos nuestro organismo no tiene fundamento".