SOS Tierra: el peligro de las toallitas para el medio ambiente

Hace unos años no existían pero ahora se han convertido en indispensables. Se venden como desechables, pero en realidad no es así. Las toallitas han colapsado tres kilómetros de alcantirallado de Valencia. Usamos 140 millones de envases de toallitas al año: tenemos toallitas higiénicas, de bebé y desmaquillantes. Las de bebé y las desmaquillantes están hechas de fibras de plástico por lo que no pueden ir jamás al inodoro. Si las tiramos se convierten en microplásticos que acaban en nuestro estómago. Los vendedores nos venden las higiénicas como biodegradables, pero es mentira.