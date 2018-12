'No solo vengo a hablar de mi disco': Efecto Mariposa

Tiempo de lectura: 1



Antonio Hueso estrena programa y los primeros invitados son los malagueños Efecto Mariposa, una formación con 17 años de vida formada por Susana y Frasco. Repasamos cómo fueron sus comienzos. En el programa contamos con la intervención de Juan Luis Jiménez que trabajó con ellos después de que la discográfica rompiera el contrato antes de entrar a grabar, Coti, que ha compartido giras con ellos, y escuchamos "¿Que me esta pasando? Y "No me crees".