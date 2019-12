Sara Hurtado en 'El Lado bueno de las cosas': "Las oportunidades no pasan todos los días"

Sara Hurtado ha cumplido su sueño de triunfar en el mundo del patinaje artístico. Algo que ha logrado con mucho tesón y alma. Lleva desde los 8 años patinando. "Es un deporte muy caro, me dedico a ello en cuerpo y alma pero a día de hoy todavía me cuesta dinero. "Las pequeñas cosas son las que más me ha costado sacrificar, el tiempo con mi familia, los cumpleaños con ellos. Este año ha sido el primer año que mi familia ha venido a verme a Moscú". "El patinaje me hace feliz y veo que cada año vamos mejor y que tengo mucho que aprender. Las oportunidades no pasan todos los días. A día de hoy tengo esta oportunidad, y la tengo que exprimir"