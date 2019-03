¿Por qué Casado ha ofrecido a Rivera un ministerio?

Tiempo de lectura: 1



El analista y experto en Comunicación Política Julio César Herrero analiza las medidas presentadas por Pedro Sánchez y el slogan del PP para el 28-A. "Un programa electoral es una decisión estratégica". "El PSOE intenta centrar la atención en otras cuestiones, alejadas de Cataluña, que para el PSOE son más beneficiosas". "El PP con el sogan deja claro la idea del vota útil, la utilidad del voto se sabrá a posteriori". "La cuestión es si la propuesta de Rivera buscaba o no una respuesta afirmativa de Casado porque a lo mejor un equipo de campaña está viendo que una parte del electorado se le escapa o que tiene que ser más tajante a la hora de negar el pacto con PSOE. A lo mejor la propuesta de Rivera no buscaba una respuesta de Casado, solo que los electores se enteraran de que no tiene intención de pactar con Sánchez". "Si el voto es o no útil, sólo lo vamos a saber después, pero en la campaña funciona el voto útil".