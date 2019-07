¿Es peligroso tener tarántulas en casa? Un adiestrador lo explica en 'El Cascabel'

Un hombre tenía 400 tarántulas en su piso en una localidad de Castellón. Se dedicaba a la cría y venta de estas especies, pero no tenía ni licencia ni seguro para este tipo de animales. El de Castellón no es el único caso de "mascotas curiosas" halladas en domicilios. Nacho Sierrra, experto en comportamiento animal analiza este fenómeno. "El problema de este hombre es que no tenía permiso, en una casa no le iban a dar permiso para tener 400 arañas". Sierra analiza otros creencias sobre este tipo de animales. "Las tarántulas no tienen el veneno para defenderse, tienen el veneno para cazar y destruir a su presa desde el interior". "En el caso de la viuda negra, lo que hace es que lo envuelve y lo succiona como si fuera un zumo". "Miguel de la Quadra Salcedome comentó que había probado carne de tarántula". "He visto de todo, desde tener como mascotas caimanes, escorpiones, serpientes". "Yo tuve serpiente y conseguí probar que podía comer pechuga de pollo fría". "Lo que causa mayor muerte a los animales es destruirles el hábitat".