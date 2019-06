Un padre afectado por el caso 'Infancia Libre' comenta su testimonio en 'El Cascabel'

Tiempo de lectura: 1



Varios padres y familiares de las investigadas dentro de Infancia Libre han conformado una plataforma par estudiar una demanda conjunta contra la asociación. Mauro García es uno de los padres afectados por la entidad. "llevaba cinco años sin verla, no tenía noticias de ella". "El encuentro ha sido fantástico, la madre ha reaccionado muy bien, con mucha naturalidad". "Ha sido un infierno, al principio fue una pesadilla no creía que pudiera estar pasando, es muy duro". "El proceso jurídico penal por abusos fue rápido y se archivó, no había indicios".