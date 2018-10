Pablo Pineda: "Las etiquetas son perjudiciales, tapan el talento"

Tiempo de lectura: 1



Pablo Pineda fue la primera persona con Síndrome de Down en Europa en licenciarse en la Universidad. Nació en Málaga en 1974 y recuerda su infancia como algo "muy feliz" en la que no se sintió diferente al resto de los demás. Tiene "una carrera y media" y trabaja en Adecco. Para él habría que "quitar las etiquetas y ver lo que tenemos dentro. Las etiquetas tapan el talento". "La gente no concibe que los síndrome de Down se enamoren o puedan formar una famlia", algo que a Pablo le gustaría. Para Pablo, nacer con un cromosoma extra no le ha supuesto ningún problema en el seno familiar, "mis padres siempre me han apoyado, y me han animado".