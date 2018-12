Noé Valverde, un superhéroe de sólo 11 años

Tiempo de lectura: 1



Noé Valverde tiene once años y es un héroe. A él no le hace falta capa ni súperpoderes pero ya puede presumir de que ha salvado una vida. Hace unos meses, durante la celebración de una comunión, Noé estaba jugando con otros amigos en los jardines donde se celebraba el convite. Entre juegos y risas y en un momento en el que no había ningún adulto cerca, un pequeño de dos años cayó por accidente a la piscina del recinto y comenzó a ahogarse.

Sin pensarlo, al ver al pequeño sin reaccionar y sin moverse en el agua, Noé salió corriendo hacia la piscina. De un salto, se sumergió en el agua e hizo acopio de todas sus fuerzas, como el superhéroe que es, para salvar al bebé y sacarlo fuera del agua. Tanto Noé como el pequeño están perfectamente y con el paso del tiempo él será consciente de la importancia de su gran gesto y de toda la generosidad que entraña una reacción así. En ese momento en el que otros niños dudaron, él actuó para salvar una vida.

Por su decisión, por no tener miedo a arriesgar su vida para salvar la de otro niño y por su valentía, Noé Valverde ha recogido su Premio ¡Buenos días, Javi y Mar! Por un mundo mejor.