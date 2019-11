Momento en el que Asell Sánchez recibe la Antena de Oro por 'Misioneros por el mundo' de TRECE

El equipo de “Misioneros por el mundo” de TRECE ha recibido la Antenas de Oro que cada año otorga la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España junto al programa emblemático de la cadena de televisión del Grupo COPE y TRECE, también han sido galardonados Javi Nieves y Mar Amate por su matinal en Cadena 100, 'Buenos días, Javi y Mar'. Unos y otros han sido premiados en reconocimiento a su labor en la innovación en las mañanas musicales, así como la capacidad de contar las historias de los más de 11.000 misioneros españoles que hay repartidos a lo largo y ancho del mundo.

Asell Sánchez, presentador de “Misioneros por el mundo”, programa que lleva más de 8 años llevando a través de TRECE las historias de todos los misioneros españoles repartidos por el mundo, ha querido agradecer precisamente a esos misioneros el premio. “Gracias por darnos visibilidad, es un reconocimiento a todo el equipo de TRECE y Obras Misionales Pontificias y es un reconocimiento a todos los misioneros repartidos por todo el mundo, más de 11.000, gracias a ellos hacemos este programa y nos adentramos en lugares en los que otros no llegan y contamos historias que otros no cuentan. Nosotros no vamos a hoteles, vamos a convivir con ellos las 24 horas, entramos en cárceles, hospitales y leproserías, allí donde trabajan nuestros misioneros y en donde, a veces, se dejan lavida" aseguraba al recoger el galardon de manos de Sonia Ferrer.

Recordaba Asell Sánchez que 'Misioneros por el mundo', “es un programa complicado de hacer, por el peligro que supone a veces. Pero es un regalazo y un privilegio hacer el programa, contar las historias que se cuentan, poner el foco en realidades que muchas veces no se cuentan y que gracias a los misioneros lo podemos hacer”, agradecía la oportunidad de llevar esta realidad a todos los telespectadores de TRECE y aseguraba que van a seguir adelante por ellos, por esos misioneros españoles que están por todo el mundo.