Los VTC de Cataluña, en pie de guerra contra la Generalitat

Los trabajadores de VTC de Cataluña en desacuerdo con el decreto que se aprobará este martes sobre la regulación del sector y que establece una precontratación de 15 minutos a 1 hora. "Los tranajadores van a rechazar el decreto y no van a parar con todo lo que están llevando hacia delante". "El ERE lo va a hacer el señor Damia Calvet". "No vamos a parar de intentar que el decreto no se apruebe", ha dicho en TRECE