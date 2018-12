Los Mossos: "Espero que el 21-D nos den instrucciones claras"

Tiempo de lectura: 1



Los mossos han desaconsejado la Lonja de Mar, sede de la Cámara de Comercio, para la celebración del Consejo de Ministros el próximo 21 de diciembre, y proponen alternativas. Preocupa la seguridad ante las amenazas de grupos independentistas de boicotear la reunión del Gobierno. "El Cascabel" habla con Juanjo Torrente, portavoz del sindicato CSIF de Mossos D 'Esquadra . "Es un lugar con muchas callejuelas por donde si se producen cargas policiales la gente empezará a callejear y será muy difícil poderlo controlar". "En lugar de controlar a los CDR, se les alienta y cuando nos vemos obligados a realizar nuestro trabajo se pone en cuestión nuestro trabajo". "El Cuerpo está tremendamente cansado". "De cara al 21D deberían tener claro las órdenes que nos deben dar y darlas sin complejos". "Nuestros políticos tienen una Policía que no se merecen". "Si no nos dan órdenes en caso de manifestación, no podemos actuar"