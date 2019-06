Las luces y sombras del reinado de Felipe VI a través de sus gestos

Tiempo de lectura: 1



El lenguaje gestual y corporal otorga más del 90% de la información del mensaje y no se puede preparar, por eso es tan importante lo que revelan los gestos. En los momentos previos a ser proclamado Rey, Felipe VI "estaba hecho un mar de nervios" sentencia el experto en comunicación no verbal José Luis Martín Ovejero. "Saca la lengua, se limpia el sudor, está muy nervioso." Una vez se produce la proclamación "vemos a un rey tranquilo, relajado, feliz, incluso con euforia contenida". Esa euforia se nota también en la salida al balcón, "se ven gestos de complicidad y muchísimo cariño entre todos ellos, incluso entre la Reina Sofía y el Rey Juan Carlos". Uno de sus días más duros lo vivió el 3 de octubre de 2017. En ese momento le vemos "muy comprometido". "Hay una auténtica coherencia entre lo que dice y lo que piensa, si no escribió él el discurso enteramente, participó en gran parte". Al contrario de lo que pueda parecer, su gesto no es de enfado "sino de tristeza". Otro de los momentos más virales del reinado de Felipe VI se vivió durante la Semana Santa de 2018 cuando se produjo ese aparente manotazo de la Reina Letizia a la Reina Sofía. "Felipe VI actúa como conciliador, es el más calmado en la situación".