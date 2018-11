En ‘El Lado Bueno de las Cosas’, la cirujana española que ayuda con su trabajo en Kenia:

Tiempo de lectura: 1



Carmen Hernández es cirujana y es directora de un proyecto de cooperación llamado "Cirujía en Turkana" con el que lleva 11 años viajando a Kenia. "No tienen sanidad, médicos, antibióticos y en eso es dónde hay que repartir un poco". "Una vez conocí a una mujer que estaba recién operada muy grave, y quería luchar, pero finalmente murió y no pudo volver a ver a sus hijos, por eso me indigna que la gente no aproveche aquí sus oportunidades". "Cuando marchas para allá, ya no vuelves del todo". "No se puede comparar, lo que hay que intentar es traerse la alegría de allí y llevar la ayuda de aquí"