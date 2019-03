Karina, nacida fruto de una violación: "Todas las situaciones de dolor se sanan con amor"

Tiempo de lectura: 1



Karina Estrella es una luchadora y "una superviviente en la vida". Nació en Argentina como fruto de una violación a una niña de 14 años "que vivía en la pobreza absoluta". Su madre había sido abusada por su padrastro con la complicidad de su propia madre y, a pesar de las presiones de la familia, decidió seguir adelante con el embarazo. "Para que yo tuviera oportunidades me dio en adopción. No quería que terminara en la miseria". Karina es abogada, está casada y tiene dos hijos. "Cuando tuve 8 años supe que no había sido fruto del amor. Le pregunté a mis padres y me dijeron que era fruto del amor de mis padres que me estaban criando". Karina vive su vida con amor y con mucha esperanza y tiene claro que algún día le contará su historia a sus hijos. "Mi mamá biológica, al decir sí a mi vida, me permitió sanar con amor." "Puedes venir de una situación terrible, pero no significa que vayas a ir a una situación terrible".