Javier Ortega (Vox), en TRECE: "La violencia no tiene género"

El secretario general de VOX se pronuncia en TRECE sobre la negativa del Partido a las ayudas contra la violencia de género. "No estamos dispuestos a que se defraude a tantos andaluces que piden un cambio de políticas". "Desde VOX no apoyaremos políticas que hagan a los hombres y las mujeres distintos en derechos y obligaciones". "Nuestra lucha contra la violencia es contra toda la violencia no contra la violencia de género porque la violencia no tiene género"