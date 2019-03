Jaime Mayor Oreja: "Hemos creado nuevos y falsos derechos para servir nuestra comodidad"

Tiempo de lectura: 1



Jaime Mayor Oreja ha presentado en París la Plataforma Cultural One of Us en defensa de la vida y la dignidad humana. "Estamos ante una crisis moral que va más allá de una crisis política, por eso no entendemos como la crisis va más alla de los partidos". "Nos hemos llamado de la naturaleza humana y hemos creado un cuadro de nuevos y falsos derechos". "Al final se produce una desnaturalización de la persona, y al final se produce la crisis".