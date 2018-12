Jacobo Parages: “La enfermedad me iba a ralentizar, pero no me iba a paralizar para conseguir sueños”

Tiempo de lectura: 1



En "El lado bueno de las cosas" hablamos de Jacobo Parages, empresario y conferenciante que fue diagnosticado con espondilitis anquilosante, una enfermedad reumática crónica. Los médicos le dijeron que acabaría en silla de ruedas. Ha cruzado en dos ocasiones el estrecho de Gibraltar y una el canal de Menorca. "Durante muchos años, estornudar o ponerme un calcetín era una tortura". "No he nacido con un gen de optimismo, me lo he trabajado yo". Cuando le diagnosticaron la enfermedad, dio la vuelta al mundo "cargado con dos kilos de inflamatorios y el pasaporte, porque para mí era igual de importante". "Procuro entender que cada adversidad es una oportunidad" "Si te despiertas creyendo que cada día es una oportunidad, conviertes el día en una oportunidad". "Mi lado bueno es la capacidad que tenemos todos de con nuestra historia ayudar a los que teneos alrededor".