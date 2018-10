Iglesias: "El partido que apoya al Gobierno es el mismo que ataca al Rey. Paradojas"

Tiempo de lectura: 1



Antonio Jiménez reflexiona sobre las medidas legales del Gobierno ante la reprobación del Parlament al Rey. "A Pablo Iglesias no le gusta que su socio presente un recurso contra la iniciativa que ellos mismos presentaron". "Pedro Sánchez no está solo apoyado por Podemos, sino también por los separatistas que hoy señalan que al Parlament le apoya el pueblo y al rey no le elige nadie"