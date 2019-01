La Generalitat quiere imponer el catalán a Playmobil y Lego

Tiempo de lectura: 1



La Generalitat de Cataluña ha amenazado con multar a Playmobil si no incluye el catalán entre los idiomas de sus folletos. El gobierno autonómico amenaza con denuncias y multas a las empresas de juguete por no rotular en catalán. Esta es una "instrumentalización de la lengua" como denuncia Fernando Carrera. La Generalitat ha elaborado un documento en el que exige que las empresas rotulen en catalán. Carrera no se atreve a decir si es legal o no dicho documento "eso deberá juzgarlo un tribunal" aunque señala que en base a él, "la denuncia es factible".