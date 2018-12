García Egea: "El que ha quedado por encima es el que debe proponer gobierno"

Tiempo de lectura: 1



El secretario general del PP analiza los resultados de las Elecciones de Andalucía "Es sorprendente las ganas con las que se presenta Marín siendo terceros y que en Cataluña siendo primera fuerza no hagan caso de nuestro ofrecimiento para presentar una moción de censura" . "No hay que hacerles perder el tiempo a los andaluces". "De Susana Díaz, no quiero ni agua".