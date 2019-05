La fibromialgia, una enfermedad que no se ve pero se sufre

Tiempo de lectura: 1



Dos millones de personas sufren fibromialgia en nuestro país, niños incluídos, aunque el 90% son mujeres. Pilar es una de ellas. Sufre la enfermedad desde hace 25 años y se vio obligada a dejar su trabajo. "Un enfermo de fibromialgia siempre está mal". El Instituto Nacional de la Seguridad Social ha elaborado una guía que señala que la fibromialgia no es una enferemedad. Una opinión con la que no están de acuerdo el doctor Carlos María Isasi , reumatólogo del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda y Luisa Panadero, presidenta de Afibrom: "No hay debate, la fibromialgia es una enfermedad que genera mucho sufrimiento", señala el doctor. Luisa: "Con la fibromialgia no se vive, se sobrevive. Si trabajas tienes que renunciar a tus hijos, si no trabajas, quizá puedes atenderles, pero siempre tienes que renunciar a algo".