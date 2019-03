Expósito en 'El Cascabel': "Seguro que Piqué donaría la prima de la copa para pagar el casoplón de Puigdemont"

Tiempo de lectura: 1



Ángel Expósito analiza la actualidad después de "apagar" La Linterna. Ana Pastor se despide como presidente del Congreso de los Diputados recordando una cita de uno de los padres de la CE "valió la pena por ustedes, por España y por los españoles". "Ana Pastor ha sido objetiva y profesional con los suyos, que debe ser difícil". "Estoy convencido de que Piqué no va a jugar la final de la Copa del Rey, y de que si la juega y la gana la prima la va a donar a la causa independentista o a pagar el alquiler del casoplón de Puigdemont" "¿A que no hay para jugar la Copa del Molt Honorable y no la Copa del Rey?"