Eva Moral: "Tenía dos opciones, o me quedaba hundida o luchaba y la primera opción no existía para mí"

Eva Moral volvió a nacer el 29 de septiembre de 2013. Sufrió un accidente en la bici que le provocó una lesión medular y la dejó en silla de ruedas con 31 años. "Es mejor no buscar un por qué sino un para qué y a día de hoy estoy encontrando mi para qué, el que me dedicara a mi sueño que es el deporte y que con mi experiencia pueda ayudar a otras personas". "Desde ese día todo lo que me han pasado son cosas buenas". "Tenía dos opciones, o me quedaba hundida o luchaba y la primera opción no existía para mí". Se proclamó campeona de Europa en el Paratriatlón de 2018 y su próximo objetivo es Tokio 2020.