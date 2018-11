Freddie Mercury llega a la gran pantalla y otros estrenos

Tiempo de lectura: 4



La historia de Freddie Mercury, líder de Queen, llega a los cines con "Bohemian Rhapsody", en una semana en la que también se estrenan "Infiltrado en el KKklan", de Spike Lee, y "El ángel", que lleva a la gran pantalla a uno de los criminales más famosos de Argentina.

"BOHEMIAN RHAPSODY", LA HISTORIA DEL LÍDER DE QUEEN

Rami Malek resucita al legendario Freddie Mercury en "Bohemian Rhapsody", un drama biográfico que relata el nacimiento de la banda Queen en 1970 y la transformación del adolescente Farrokh Bulsara en el que sería después el ídolo de masas e icono gay mundial, hasta llegar al mítico concierto Live Aid de 1985.

Dirigida por Bryan Singer, la cinta repasa los principales éxitos del grupo -con la ayuda en la producción de dos de los integrantes de Queen-, desde "Somebody to Love" o "Don't Stop Me Now" y desvela además cómo fue la creación de "Bohemian Rhapsody", el revolucionario tema que cambió sus vidas y la historia del rock.

SPIKE LEE REFLEXIONA SOBRE EL RACISMO EN "INFILTRADO EN EL KKKLAN"

El director, guionista y productor de cine estadounidense Spike Lee se basa en la historia real del primer policía negro que se infiltró durante los años 70 en el Ku Klux Klan, en un drama en el que el director realiza una crítica sobre el actual rebrote del racismo y el fascismo alrededor del mundo y que obtuvo el Gran Premio del Jurado en la pasada edición del Festival de Cannes.

"Infiltrado en el KKKlan" cuenta con un reparto liderado por John David Washington, que se pone en la piel del primer policía negro de Colorado Springs y Adam Driver, un compañero que le ayuda a infiltrarse en la red de extrema derecha, liderada en aquellos años por David Duke.

"EL ÁNGEL", EL ASESINO MÁS ESCALOFRIANTE DE ARGENTINA

El director argentino Luis Ortega dota de inocencia y pureza al criminal Carlos Robledo en "El ángel", un filme que cuenta la historia del un chico que, con tan solo 20 años, conmocionó a Argentina en los años 70 por cometer 11 homicidios y 17 robos, entre otros actos, por los que fue condenado a cadena perpetua.

La cinta obtuvo el premio "Un certain regard", en la pasada edición del Festival de Cannes y está protagonizada por Lorenzo Ferro, en el papel de Robledo y Chino Darín como Ramón, el compañero con el que el famoso asesino realizó sus atrocidades.

FANTASÍA Y COLOR EN "EL CASCANUECES Y LOS CUATRO REINOS"

Una niña de 14 años llamada Clara, que ha recibido el duro golpe de la muerte de su madre, viaja a un mundo mágico lleno de soldados hechos de jengibre y un ejército de ratones en "El cascanueces y los cuatro reinos", una película de Lasse Hallström y Joe Johnston que adapta el cuento de E.T.A. Hoffmann y el ballet de Piotr Ilich Chaikovski.

La nueva cinta de Disney está protagonizada por Mackenzie Foy y cuenta con un reparto repleto de estrellas, en el que destacan Keira Knightley, como la Reina del Reino Dulce; Morgan Freeman, como Drosselmeyer, y Helen Mirren, como la villana Madre Ginger.

"EL ÁRBOL DE LA SANGRE", LO NUEVO DE JULIO MEDEM

El universo del realizador Julio Medem vuelve a cobrar vida en "El árbol de la sangre", un drama protagonizado por Álvaro Cervantes y Úrsula Corberó, en el que romanticismo, misterio, deseo y un mundo oniríco se unen para desarrollar la historia de una pareja, que se encierra en un caserío vizcaíno a escribir su historia en común.

Tras "Habitación en Roma" y "ma ma", Medem construye esta película con forma de árbol, con el objetivo de contar una historia de amor, que a la vez contiene muchas ramas, muchas vidas y más historias de amor, de pasión, de celos, de mentiras y de tragedia,

AMOR Y VIAJES EN EL TIEMPO EN "SIN FIN"

Javier recuerda y revive su último día junto a María, el amor de su vida, con el objetivo de que conseguir que vuelva a ser la chica alegre y risueña de la que una vez se enamoró en "Sin fin", un drama de viajes en el tiempo, protagonizado por Javier Rey y María León.

Tras varios cortometrajes, Jose Esteban Alenda y su hermano César firman su primer largometraje, con el que obtuvieron el premio a mejor ópera prima y el de mejor actor para Javier Rey, en la pasada edición del Festival de Málaga.

ACCIÓN Y TIROS EN "HUNTER KILLER: CAZA EN LAS PROFUNDIDADES"

El capitán de submarinos norteamericano Joe Glass (Gerard Butler), deberá -junto a los Navy Seals- rescatar al presidente de Rusia, que ha sido capturado tras un golpe militar en "Hunter killer: caza en las profundidades", un thriller de acción dirigido por Donovan Marsh y que cuenta también con Gary Oldmani Caroline Godall en el reparto.

VIAJES Y COCINA EN "UNA RECETA FAMILIAR"

Eric Khoo llega a España con "Una receta familiar", un drama culinario que relata la historia de un joven chef de ramen que quiere saber más sobre el pasado de sus padres fallecidos, por lo que se embarca en un viaje hacia Singapur para encontrar la verdad sobre su pasado y su familia.

"EL ÚLTIMO FRACASO", LA ODISEA DE UN ESTRENO

La dificultad que tiene un joven director para estrenar su ópera prima es el principal argumento de "El último fracaso", una película del director valenciano Antonio Aguilar Vicente, que llevaba sin rodar una película desde 1985 con "Pánico en el distrito 18" y que pretende mostrar con esta cinta la odisea que supone sacar una película adelante.