El estado de las catedrales españolas, a debate

La investigación del incendio de Notre Dame será larga y difícil. En Francia la Iglesia no es propietaria de los edificios religiosos, por lo que su reconstrucción es responsabilidad del gobierno francés. En España las Iglesias son propiedad privada. Las catedrales son propiedad de los cabildos oo de las diócesis. "Hay multitud de propietarios, la Iglesia como tal no es propietaria de nada", explica Pablo Declaux, director del secretariado de Patrimonio Cultural de la Conferencia Episcopal. "Si se cayeran las torres de la catedral de Burgos no es un problema de la iglesia de Burgos, es un problema de la ciudad de Burgos, de la Iglesia entera y de España entera". ¿Qué prevenciones se toman en España a la hora de hacer una restauración en una de las catedrales españolas? "Hay muchas medidas"