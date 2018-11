¿Es el dogo de Burdeos un perro peligroso?

Tiempo de lectura: 1



En los últimos días el dogo de burdeos ha copado los titulares al conocerse que dos perros de esta raza mataron a sus dueñas en en Colmenar de Oreja. Un dogo de Burdeos de raza no está considerado como un perro peligroso y tiene un carácter tranquilo. "Es un perro amistoso, amable". Nacho Sierra es terapeuta animal y experto en educación canina; para él no se puede generalizar en razas "tenemos que hablar de perros individuales". "Un fenotipo no porta las características conductuales para hacer a un perro peligroso". Los expertos concluyen que es más importante la educación del animal y el ambiente en el que se ha criado que su raza.